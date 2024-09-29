Haberler Gündem Haberleri BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar: Türkiye'nin kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmeyeceğiz
Giriş Tarihi: 29.9.2024 10:58 Son Güncelleme: 29.9.2024 11:02

BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar: Türkiye'nin kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmeyeceğiz

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, son 20 yılda Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişiminden bahsetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den alınan yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik edilen Heron'ların yol açtığı operasyonel zorluklara değinen Haluk Bayraktar, "Aradan geçen 20 yılda Türkiye, bu alanda devrim niteliğinde adımlar attı. Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz" dedi. Türkiye'nin kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmeyeceklerini de sözlerine ekledi.

BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar: Türkiye’nin kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmeyeceğiz

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron'ların veya yurtdışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü?

Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?

Bundan 20 yıl önce Türkiye, İsrail'den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ediyordu. Üstelik bu araçlar silahsızdı. Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu.

Aradan geçen 20 yılda Türkiye, bu alanda devrim niteliğinde adımlar attı. Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi.

Kardeş ülke Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir.

Sosyal medyada bize karşı yürütülen "false flag" operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız.

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BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar: Türkiye'nin kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmeyeceğiz
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