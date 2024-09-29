CHP’li belediyeden skandal karar! Borca karşılık cami ve okulu teklif ettiler

İzmir'de Seferihisar Belediyesi'nin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı olarak 37 ayrı taşınmazı gözden çıkarmaya karar verdi.
Belediye Başkanı İsmail Yetişkin başkanlığında 6 Ağustos'ta toplanan belediye meclisinde yüzde 100'ü belediyeye ait olan Seferihisar Jeotermal A.Ş'nin SGK'ya olan prim borçlarının belediyeye ait taşınmazların takas, mahsup ve kat karşılığı verilmesi kararı oylandı.
Aralarında 800 yıllık Ulamış Camii, medresesi ve arsası ile Payamlı Camii ve arsası, Turabiye Mahallesi'ndeki okul binası, Hıdırlık Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binanın da olduğu 37 taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.
Karara ilişkin konuşan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, cami ve okulların satılmak istendiğini öne sürerek, "SGK'ya 584 milyon lira civarında bir borç söz konusu.
Muhtemelen bu da jeotermal şirketi üzerinden yapılan alımlardan. Bu açık biçimde belediye kadrolarının şişirilmesinden kaynaklanan bir borç" dedi.
Kısaağa, belediyenin deniz kenarında çok daha değerli arsaları olduğunu, 2-3 arsa satışıyla kapanabilecek borcun okul ve camilerle kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.