CHP’li belediyeden skandal karar! Borca karşılık cami ve okulu teklif ettiler





Aralarında 800 yıllık Ulamış Camii, medresesi ve arsası ile Payamlı Camii ve arsası, Turabiye Mahallesi'ndeki okul binası, Hıdırlık Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binanın da olduğu 37 taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.