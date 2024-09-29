Engelli depremzedenin yeni ev sevinci

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde Türkoğlu ilçesindeki evleri ağır hasar alan Gözüela ailesi, köy evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.Recep (47) ve Mine Gözüela (46) çifti, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde yaşıyor. Küçükken kayalıklardan düşmesi sonucu günlerce yoğun bakımda kalıp hayata tutunan Recep Gözüela yüzde 55 engelli kaldı. Bu da yetmezmiş gibi kazara yanan ateşe girmesi nedeniyle ayak parmaklarını kaybetti. 3 çocuk sahibi çift, engelli maaşı ve ailelerinin desteği ile kendilerine bir ev yaptı. Ancak bu ev 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde ağır hasar aldı, kullanılamaz hale geldi. Gözüela çifti çocukları ile birlikte enkaz altında kalmaktan da son anda kurtuldu.Gözüela çifti şimdilerde devletin yaptığı köy evlerine yerleşti. Çok mutlu bir yaşam süren çift, devletin depremin ilk anından itibaren hep yanlarında olduğunu ifade etti. SABAH'ın evinde ziyaret ettiği Recep Gözüela, "Ben devletimizden daha ne isteyeyim. İlk dakikadan beri hep yanımızda oldu. Şimdi yeni evimize yerleştik. Çok mutluyuz. Yıkılan evimizi zar zor kendi imkânlarımızla yapmıştık. Ama burası bir ev değil saray. Biz böyle bir evi asla yapamazdık. Devletimize hep güvendik ve bizi evsiz bırakmadı. Burada kendimizi çok güvende hissediyoruz" dedi.