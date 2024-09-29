İBB’den skandal metro ihalesi

CHP'li İBB yönetimi yeni bir ihale skandalına imza attı. "Bu kadarı da olmaz" denilen yöntem pes dedirtti. İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde 'Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı. İhale, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirdiği 'Davet' usulüne göre yapıldı.İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi. İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile Aga Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı.İhale 6 Nisan 2024 tarihinde iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde aynı şartnameyle tekrarlanan ihalenin maliyetinin ise üç kattan fazla arttığı görüldü. Daha önce 8 milyar 313 milyon TL tutan ihalede rakam bu kez 22 milyar TL'ye çıktı. İhalede ilk sırayı Yapı Merkezi İnşaat aldı. Daha önce metro işi yapmayan firmaların ihaleye hangi kriter/usüle göre davet edildiği ise tartışma ve merak konusu oldu.İkinci sırayı 22 milyar 600 milyon TL ile Duygu İnşaat, üçüncü sırayı ise 22 milyar 650 milyon TL'lik teklifiyle Dillingham-Makimsan-Yazıcıoğlu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması dikkat çekti.İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti.