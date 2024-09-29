İBB’den skandal metro ihalesi

CHP'li İBB yönetimi yeni bir ihale skandalına imza attı. "Bu kadarı da olmaz" denilen yöntem pes dedirtti. İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde 'Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı. İhale, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eleştirdiği 'Davet' usulüne göre yapıldı.
İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi. İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile Aga Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı.
İhale 6 Nisan 2024 tarihinde iptal edildi. Geçtiğimiz günlerde aynı şartnameyle tekrarlanan ihalenin maliyetinin ise üç kattan fazla arttığı görüldü. Daha önce 8 milyar 313 milyon TL tutan ihalede rakam bu kez 22 milyar TL'ye çıktı. İhalede ilk sırayı Yapı Merkezi İnşaat aldı. Daha önce metro işi yapmayan firmaların ihaleye hangi kriter/usüle göre davet edildiği ise tartışma ve merak konusu oldu.
14 MİLYAR TL FARK VAR
İkinci sırayı 22 milyar 600 milyon TL ile Duygu İnşaat, üçüncü sırayı ise 22 milyar 650 milyon TL'lik teklifiyle Dillingham-Makimsan-Yazıcıoğlu şirketi aldı. Tekrarlanan ihalede işin ilk ihaleye oranla 14 milyar TL fazladan yapılacak olması dikkat çekti.
İBB'nin Nisan ayındaki meclis oturumunda, Kirazlı-Halkalı Üniversite hattı için İmamoğlu'na meclis kararıyla 250 milyon dolar borçlanma yetkisi verilmişti.