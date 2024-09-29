‘İşini yapmayan varsa teminatını yakın’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketi depremlerden etkilenen illerde incelemelerini sürdürüyor. Bakan Kurum, depremzedeleri bir an önce evlerine kavuşturmak için devletin el birliğiyle çalıştığını ifade etti. Bakan Murat Kurum, depremden etkilenen illerden Malatya'da önceki gün yaptığı incelemeler sırasında bir vatandaşın yapımı devam eden konutlarla ilgili şikâyeti üzerine yanındaki görevliye dönerek "Bu işi yapmayan müteahhitler varsa hemen teminatını yakıyorsun. Ya yapıyor ya iptal ediyorsun" dedi.