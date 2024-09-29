MHP’den aileyi korumak için 5 öneri

MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" Ankara'da düzenlenen törenle açıklandı. Raporda LGBT tehdidinden dijital medyadaki risklere, çalışan ve doğum yapan kadınlardan madde bağımlılığına kadar pek çok konuda öneriler dile getirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, raporun detaylarını açıkladı: Esas amacımız ailenin her noktasına gelecek tüm zararları önlemek ve ülkemize hizmet etmektir. 142 bilim insanı çalıştaya destek verdi, 12 farklı konu 12 masada tartışıldı. Aile eğitim programları geliştirilip uygulanmalı. Kültürel değerlerin yeniden yapılandırılması için kendi değerlerimiz aile eğitim müfredatına eklenmeli. Aile danışma merkezi oluşturulmalı. Sosyoekonomik risk altındaki aileler belirlenerek bu konuda bir harita çıkarılmalı. Üniversitelerde aile odaklı merkezler kurulmalı.● Üreme sağlığı bilgilendirmesi uzmanlar tarafından yapılmalı. Ülkemizde doğurganlık hızı en az 2.1 olmalı.● Çalışan ve doğum yapan annelere doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası 6 ay ücretli izin verilmeli