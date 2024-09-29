MHP’den aileyi korumak için 5 öneri

● ANAYASA'DA AİLE TANIMINA ERKEK VE KADIN İBARESİ EKLENMELİ
● DİJİTAL MEDYADAKİ FİLMLERİN DENETİMİ YAPILMALI
● ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI CİNSEL GELİŞİMLERİ İÇİN EĞİTİM PROGRAMLARI SAĞLANMALI
● DEVLETİN SUNDUĞU TÜM HİZMETLERİN TANITIMI YAPILMALI
● EBEVEYNLERE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ
MHP'nin "Aile Kurumu Çalıştayı Sonuç Raporu" Ankara'da düzenlenen törenle açıklandı. Raporda LGBT tehdidinden dijital medyadaki risklere, çalışan ve doğum yapan kadınlardan madde bağımlılığına kadar pek çok konuda öneriler dile getirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, raporun detaylarını açıkladı: Esas amacımız ailenin her noktasına gelecek tüm zararları önlemek ve ülkemize hizmet etmektir. 142 bilim insanı çalıştaya destek verdi, 12 farklı konu 12 masada tartışıldı. Aile eğitim programları geliştirilip uygulanmalı. Kültürel değerlerin yeniden yapılandırılması için kendi değerlerimiz aile eğitim müfredatına eklenmeli. Aile danışma merkezi oluşturulmalı. Sosyoekonomik risk altındaki aileler belirlenerek bu konuda bir harita çıkarılmalı. Üniversitelerde aile odaklı merkezler kurulmalı.
ÇALIŞAN ANNEYE DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI İZİN VERİLMELİ
MHP, nüfus ve doğurganlık oranlarıyla ilgili soruna dair de önerilerini ortaya koydu:
● Üreme sağlığı bilgilendirmesi uzmanlar tarafından yapılmalı. Ülkemizde doğurganlık hızı en az 2.1 olmalı.
● Çocuk sahibi olmayı teşvik edecek mali politikalar geliştirilmeli.
● Çalışan ve doğum yapan annelere doğum öncesi 2 ay, doğum sonrası 6 ay ücretli izin verilmeli
● Cinsel ve üreme sağlığı eğitimi müfredatlara dahil edilmeli.