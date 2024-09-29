Travmalar, sosyal medyada mutluluk şovuna dönüşüyor

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un balkondan atlayarak intihar etmesinin ardından sosyal mecralardaki sahte hayatları uzmanlara sorduk.Sosyal medya her zaman gerçeği temsil etmeyebilir. Örneğin filtrelenmiş bir güzellik algısı yaratabilir ya da anonim hesaplar aracılığıyla kişi kendisini olduğundan daha farklı biri gibi gösterebilir. Kişinin içinde yaşadığı duygular ya da hayat örgüsü farklı olsa da kendisini ya da aile hayatını daha mutlu ve daha başarılı olarak sunabilir. Sanal dünyanın ister istemez bir kıyaslama kültürü doğurduğunu da düşünüyorum.Sosyal medya, hayatlarımızın yalnızca en güzel, en mutlu ve en başarılı anlarını göstermemize olanak tanıyan bir platform haline geldi. Mükemmel olma ve her zaman güçlü görünme zorunluluğu, bu bireyleri duygusal olarak yıpratabilir. Mükemmel dış görünüşün altında derin acılar ve travmalar saklanabiliyor. Sosyal medyanın yarattığı yapay mutluluk illüzyonunun acı sonuçlarını görüyoruz.