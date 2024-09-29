Ücretsiz kursları kapattı kız yurdunu ücretli yaptı

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum döneminde gençlere ücretsiz hizmet veren kursları kapattı. Memur Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, kayyum döneminde ücretsiz olarak yaklaşık 30 bin öğrenciye eğitim veren kursların kapatılmasına tepki gösterdi. Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluğu kırsaldan gelen öğrencilerin faydalandığı ücretsiz kursları kapatarak neyi hedeflediğini anlamadıklarını belirtti.Memur Sen Başkanı Tekdemir, yine kayyum döneminde maddi durumu kötü olan ailelerin kızlarını üniversiteye hazırlayan ücretsiz kız yurdunun da ücretli hale getirildiğini sözlerine ekledi. Kayyum döneminde açılan yurtta kız öğrenciler hem konaklıyor hem de üniversite sınavlarına ücretsiz olarak hazırlanıyordu. Kırsal köylerden gelen kız öğrencilere verdiği hizmetle 5 yıldızlı oteli andıran kız yurduna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşmasında dikkat çekmişti.Tekdemir, belediyenin bir darbe de muhtaç ve hasta yakınlarına vurduğunu belirterek, "Kayyum döneminde, barınma sorunu için açılan ve faal olarak kullanılan bu yurtlar da basiretsiz DEM'li yöneticiler tarafından kapatıldı. Oysa bu yurt sadece 2023 yılında 109 bin konaklama sayısı ile 105 bin 772 kişiye hem kahvaltı hem de akşam yemeği hizmeti sunarak çok önemli bir sosyal işlevi yerine getirmişti" ifadelerini kullandı.