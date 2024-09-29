Uluslararası yatırımların lider ülkelerinden olacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 18 küresel şirket ve 2 uluslararası kurumun katıldığı Yatırım Danışma Konseyi toplantısında konuştu:Yatırım Danışma Konseyi'ni uluslararası iş dünyasının görüşlerini almak amacıyla 2014'te oluşturduk. Ülkemiz bugün uluslararası doğrudan yatırımların yöneldiği öncü destinasyonlardan biri hâline geldi. Bundan sonra da ortak akılla sorunlarımıza çözüm bulacak, yeni reform paketlerini devreye alacağız.Türkiye küresel ticarette güvenilir bir partner olduğunu ispatlamıştır. Devrim niteliğinde adımlar attık. Güçlü üretim kabiliyeti ve insan kaynağı ile Türkiye Yüzyılı, yatırım yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız.Kovid 19 sonrasında küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar, jeopolitik gerilimler, ticareti ve yatırımları yeniden şekillendiriyor. Türkiye sahip olduğu üretim kabiliyeti, altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve küresel entegrasyonuyla dönüşüm sürecine en hızlı adapte olan ülkelerin başında geliyor. Yılbaşında Süveyş Kanalı'nda yaşanan kriz dünya ticaretinin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koymuştur. Türkiye alternatif ulaşım rotaları sunarak güvenilir partner olduğunu ispatlamıştır.2003'ten önce 30 yılda Türkiye'ye sadece 15 milyar dolar yatırım geldi. Son 20 yılda 268 milyar dolarlık yatırım çektik. 2002'de ülkemizde yalnızca 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket faaliyet gösteriyordu. Bugün 83 binden fazla çokuluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Burada karşılıklı bir kazan kazan durumu söz konusu. 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yaptı.Kalkınma Planı, OVP ve uluslararası doğrudan yatırım stratejisi gibi belgelerle ekonomideki yol haritamızı belirledik. OVP'nin temel hedeflerinden biri yıllık yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyümedir. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi, enerji verimliliği konularına ağırlık veriyor, yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz. Son dönemde açıklanan büyüme, dış ticaret ve enflasyon verileri programın çalıştığını ortaya koyuyor. Enflasyonun kontrol altına alındığı döneme girmiş bulunuyoruz. Mikro ekonomilerde elde ettiğimiz yatırım ortamının iyileştirilmesine çalışıyoruz. KVKK, yenilenebilir enerji, girişim sermayesi gibi önemli konularda ilerlemeler kaydedildi. Yatırımcılarımız için önem arz eden konularda çalışmalarımız hızla devam ediyor.1 Ekim itibarıyla yeni yasama yılımız başlayacak . Meclis'in açılmasıyla iklim kanunu gündeme gelecek. Kanunla sanayimizde yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Emisyon ticaret sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Sanayimizin dönüşümünü destekleyecek ve rekabet gücümüzü artıracağız. 30 milyar dolar bütçeyle desteklenen bu programla 8 öncelikli alandaki yatırım başlığında önemli imkânlar sunacağız. Birçok sektör programdan faydalanacaktır.Biz iktidar ve ittifak olarak tüm planlarımızı 2028'e göre yapıyoruz. Milletin verdiği yetkiyi en verimli şekilde kullanma çabasındayız. Muhalefetin iç çekişmelerini gölgelemek için gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları havanda su dövmektir. Seçimsiz 3.5 yıl var. Hedeflerimize bu altın değerindeki 3.5 yılın hakkını vererek ulaşabiliriz. Bunun dışındaki her gündem sanaldır.Zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.