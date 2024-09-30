5.5 yıl önce ‘Gereksiz’di şimdi ‘DEV YATIRIM’ oldu

Adana'da, 2014- 2019 arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan MHP'li Hüseyin Sözlü, o dönemde Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Sayhan ilçelerini birbirine bağlayacak olan Yavuzlar Köprüsü'nün yapımına başladı. Seyhan Nehrinin doğusu ile batısını birleştirecek olan 550 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde 4 şerit olarak projelendirilen köprünün, Sözlü döneminde yüzde 75 tamamlanan inşaatı, 2019'da CHP'li Zeydan Karalar'ın koltuğa oturmasıyla durduruldu.Zeydan Karalar'ın, "Bana göre gereksiz köprü. Mühendislere inceleteceğim uygun görürlerse yaptıracağım" diyerek 4 yıl boyunca çivi dahi çakmadığı için atıl kalan köprü, Cumhur ittifakı tarafından borçlanma yetkisi verilmesine rağmen kaderine terk edildi. Köprünün giriş bölümü ise servis araçları tarafından otopark olarak kullanılırken, malzemeler de çürüdü. 31 Mart 2024 yerel seçimlerin yaklaştığı günlerde CHP'li Karalar sosyal medya hesabından Yavuzlar Köprüsü'nde çalışmaların başladığını ve en kısa sürede tamamlanacağını paylaştı. Seçimleri kazanan Karalar, 5.5 yıl sonra, Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak trafik yükünü hafifleten Yavuzlar Köprüsü'nü önceki gün "Dev yatırım" diyerek hizmete açtı."Dev yatırım" pankartının asıldığı sahnede köprünün açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları katıldı.