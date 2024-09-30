Artık nefes almak çok zor

İzmir'de, 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan Sahili'ne ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası kirlilik kaynağının tespiti ve önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalar devam ederken, o günden bu yana kentteki balık ölümlerindeki artış devam ediyor. Dün ise Karşıyaka İskelesi'nde denizin bir bölümünün rengi yeşile dönerken, binlerce ölü balık ise su yüzeyine çıkarak kıyıya vurdu.Deniz yüzeyindeki ölü balıklar dron ile görüntülenirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise hem açık denizde hem de kıyıdan ölü balıkları toplama çalışması başlattı. Özellikle kıyıdan toplanan binlerce ölü balık siyah çöp poşetlerine konuldu ve sahil boyunca metrelerce poşetler dolusu ölü balık olduğu görüldü. Sıcak havanın da etkisiyle sahilde ağır bir ölü balık kokusu hakim olurken, bölgede bulunan vatandaşlar, oluşan koku nedeniyle nefes almakta güçlük çektiklerini dile getirdi.Eşiyle birlikte Uşak'tan İzmir'e geldiklerini belirten 24 yaşındaki Tuğçe Otçu, "Etraf çok pis ve balıklar da zaten deniz üzerinde ölmüş durumda. Kenarda da poşet içerisinde ölü balıklar var. Deniz kokusu alıyorum diyen yalan söyler" dedi. Otçu, Uşak'a döndüğünde ise arkadaşlarına, "Deniz pis olduğu için gidip bir deniz havası alın diyemem" çağrısında bulunacağını söyledi.Balık ölümlerinden dolayı oluşan kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Murat Güler de, (27) "Çok kötü bir koku var. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Ben zaten sahil kenarında çalışıyorum, kokudan bayağı rahatsız oluyorum. Yeri geliyor hiçbir şekilde çalışamıyoruz. Bu, denizden kaynaklı değil, pis atıklardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Allah'tan evim sahil şeridinde değil" diye konuştu. İHA