Başkan Erdoğan, Türk basketbolunun yeni yuvasını hizmete açtı: İstanbul sporun başkenti olacak

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Zeytinburnu'nda Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine TOKİ tarafından inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliğini sporla buluşturacak bir eseri daha şehrinize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Zeytinburnu'nda yükselen basketbol gelişim merkezi sadece bir spor kompleksi değildir. Burası aynı zamanda İstanbul'un dünya spor sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için atılan en güçlü adımlardan biridir. Her açıdan göğsümüzü kabartan bu güzel tesisin gençlerimize, basketbol tutkunlarına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi dünya genelinde öne çıkan şehirler, kültür ve tarihle birlikte sporla da adlarını duyurmuşlardır. Gelişmiş birçok ülke, spor merkezlerine, şehirlerinin prestiji ve geleceği için stratejik yatırımlar olarak bakmıştır. Barcelona'dan Tokyo'ya Los Angeles'tan Londra'ya spor yatırımlarının o şehirleri nasıl küresel bir marka haline getirdiğini hepimiz görüyoruz. İnşallah bugünden sonra İstanbul da bu şehirler arasında yerini alacaktır.Şu an içinde bulunduğumuz muazzam eserle İstanbul'umuz hem tarih, kültür ve sanatın hem de sporun başkentlerinden biri olacaktır. Bu modern merkezin de hizmete girmesiyle Türk basketbolu hedeflerine adeta koşar adım gidecektir. Burada kazanılacak zaferlerin uluslararası platformlarda İstanbul'u ve Türkiye'yi bir spor merkezi olarak tanıtacağına inanıyorum. Değerli misafirler Abdi İpekçi Spor Salonu, ev sahipliği yaptığı nice unutulmaz müsabakayla Türk basketbol tarihine silinmez izler bıraktı. Ancak salonun başta depreme dayanıklılık olmak üzere ciddi riskleri vardı. Ayrıca eski salon iyice yıpranmış, yorulmuş ve beklentileri karşılayamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine süratle harekete geçtik. Türkiye'ye ve Türk basketboluna yakışır bir tesis inşa edelim istedik. 2021 yılının sonunda stadyumun ihalesini yaparak çalışmaları başlattık. Düzenli basketbol oynayan bir sporsever olarak projenin her aşamasını bizzat takip ettim. Yaklaşık 3 yıllık yoğun çabaların neticesinde hamdolsun bugün de projeyi gençlerimizin ve basketbol severlerin hizmetine sunuyoruz.Biz burada sadece modern bir spor kompleksi değil. Aynı zamanda Türk basketboluna yetenek kazandırma merkezi inşa ettik. Burada sporcularımız oynadıkları maç tarih yazacak, destan yazacak milletçe hepimizin göğsünü kabartan başarılara imza atacaktır. Basketbol gelişim merkezimiz hem erkek hem de kadın milli takımlarının yanı sıra altyapı takım yeni evi alacaktır. Merkezimiz 10 bin kişilik ana salonu bin kişilik antrenman ve maç salonu 3 adet 500 kişilik altyapı salonları ile gerçekten göz dolduruyor. Sporculara özel tasarlanan oteli, kamp merkezi ve fitness salonu ile spor merkezinin çok ötesinde imkanlara sahip. Ayrıca merkezimizde 417 adet otomobil ve 25 adet otobüs kapasitesine sahip otopark alanı bulunuyor.Basketbol gelişim merkezinin bir diğer özelliği de 8 derslikli toplam 200 öğrenci kapasiteli basketbol lisesidir. Genç yeteneklerimizi bu lisemizde kapsamlı bir eğitime tabi tutacağız. Böylece gerçek bir basketbol yıldızı olarak yetişmelerini sağlayacağız Aynı şekilde basketbol kütüphanesi, basketbol müzesiyle gençlerimizin ufkunu genişleteceğiz. Merkezin inşasında sıfır atık vizyonuna ve çevre dostu olmasına da özen gösterdik. 150 bin metrekare büyüklüğe sahip merkez her bakımdan İstanbul'umuza yakışan, İstanbul'un marka değerini arttıran bir eser oldu. Tam anlamıyla bir vizyon projesi olan bu muhteşem spor tesisinin Türk basketboluna hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Türk basketbolunun geleceğini şekillendireceğini belirterek, "Bugün Türk basketbolu için çok önemli bir adımı atmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi'nin kurulması, Türk basketbolunun geleceğini şekillendirecek, Türkiye Yüzyılına yakışır önemli bir dönüm noktasıdır. Bu proje basketbola gönül veren başarıya inanan herkesin ortak zaferidir" ifadelerini kullandı.Merkez, Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında yapılan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı ile kapılarını açtı.