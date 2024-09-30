Bursa Büyükşehir Belediyesinden LGBT propagandası

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa Sinema Günleri" adı altında LGBT propagandası yaptı. Program sonunda, sunumu yapan kişiye hatıra hediyesini belediyeye daire başkanı olarak atanmasıyla gündeme gelen CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi Şafak Pala verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Bursa Sinema Günleri' adı altında Gökdere Vadisi ve Kültürpark Atatürk Stadyumu Kütüphanesi önünde Bursalılara açık havada sinema etkinliği düzenledi. Düzenlenen etkinliğe Dr. Aslı Aktümen konuşmacı olarak katıldı. Sinema etkinliğinde izleyicilere cinsiyet eşitliğiyle ilgili trans konularını içeren sunumlar yapılırken, etkinlik adeta LGBT propagandasına dönüştü. Yaklaşık 2 saat süren sinema etkinliği sonrası, CHP Milletvekili Kayıhan Pala'nın eşi olan ve seçimlerin ardından Başkan Mustafa Bozbey'in Belediyede daire başkanı olarak atadığı Şafak Pala, konuşmacı Aslı Aktürkmen'e hediye takdim etti.