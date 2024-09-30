Dijital içerik üretecek genç yetenekler aranıyor

AK Parti, muhafazakâr demokrat ideolojiyi benimseyen liderler, Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak nitelikli siyasetçiler yetiştirmek ve parti içindeki kurumsal yapıyı güçlendirmek için AK Parti Sürekli Eğitim Merkezi'ni (AKSEM) kurmaya hazırlanıyor. Merkez kapsamında, Teşkilat, Yerel Yönetimler, Siyaset, Genç, Kadın, Danışman ve Yurtdışı Siyaset Akademisi adı altında 7 birim kurulacak. Böylelikle ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek liderler yetiştirilecek, gençler ve kadınlar başta olmak üzere, toplumun her kesiminden bireylerin siyasete katılımını teşvik eden programlar üretilecek."Medya Akademisi" kapsamında kurulacak olan YouTuber geliştirme programı da bundan biri olacak. Katılımcılara medya stratejileri, içerik üretimi ve sosyal medya yönetimi konularında eğitimlerin verileceği program, genç yeteneklerin dijital medya alanında etkili ve yaratıcı içerikler üretmelerini sağlamanın yanı sıra AK Parti'nin politikalarını ve vizyonunu dijital alanda geniş kitlelere ulaştırabilmeyi amaçlıyor. Ayrıca, gençlerin dijital platformlarda güçlü bir varlık göstermelerini desteklemeyi amaçlıyor. 81 ilde, parti bünyesinde yeteneklerin keşfedileceği program kapsamında amatör YouTuber'lık yapan ve bu alanda yetenekli olan bireyler tespit edilecek. Bu bireyler, özel olarak tasarlanan eğitim programlarına dahil edilerek dijital içerik üretiminde uzmanlaşmaları sağlanacak. Gençlerin içerik üretimlerini desteklemek amacıyla ekipman ve kaynak desteği de verilecek. Yetenekli bireylerin dijital platformlarda daha profesyonel içerikler üretmesi teşvik edilecek ve partinin dijital iletişim kapasitesine katkı sunmaları hedeflenecek.