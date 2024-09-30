İzmir’deki tabut binaya kaçak inşaat! Tabut binalara yapılan kaçak inşaat valiliğe şikayet edildi

İzmir Yeşilyurt'ta 1960'lı yıllardan kalma yıkılma tehlikesi bulunan şehrin göbeğindeki tabut evler olarak bilinen 34 bina aradan aylar geçmesine rağmen hala yıkılmadı. Yeşilyurt'un en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir evde kaçak inşaat çalışmalarına başlanması büyük tepki çekti. Evin yapılan kaçak inşaatla dükkana çevrilerek kiraya verileceği iddia edildi. Bir vatandaş isimsiz ihbar mektubuyla yaşanan durumu İzmir Valiliği'ne bildirdi. İhbarda, "Kaçak inşaat yapılırken, kaçak elektrik de kullanılıyor. Vatandaşın can ve mal güvenliği için ivedi olarak sahada tespit yapılmadı. Gereği arz olunur" denildi. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmir'deki 30 ilçeden en büyük ikinci ilçe olan Karabağlar'ın Yeşilyurt semti Vatan Mahallesi'nde yer alan 1960'lı yıllardan kalma binalar S.O.S. veriyor. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazıları korku yaşayan vatandaşlar nedeniyle terk edilmiş durumda. Metruk halde olan evlerin çatılarındaki kiremitler zaman zaman yola düşüyor. Metruk evleri bazı uyuşturucu kullanıcıları mesken haline getirdi. Bu durum çevre sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyor. Mahalle sakinlerinin tek isteği bölgede bulunan 34 konuttan 13'ünü de riskli yapı ilan ederek boşaltılmasının sağlanması. Ancak CHP'li Karabağlar Belediyesi yetkilileri aradan aylar geçmesine karşın şu ana kadar bir adım atmadı. Bölgedeki 34 evin dönüşümü bugüne kadar bir türlü yapılamadı.

TABUT EVE KAÇAK İNŞAAT

Yeşilyurt'un en işlek caddesi olan Polat Caddesi'ndeki yıkılmaya yüz tutmuş bir evde kaçak inşaat çalışmalarına başlanması tepkileri bir kat daha arttırdı. Evin yapılan kaçak inşaatla dükkana çevrilerek kiraya verileceği iddia edildi. Bir vatandaş isimsiz ihbar mektubuyla yaşanan durumu İzmir Valiliği'ne bildirdi. Valilik olayla ilgili soruşturma başlattı. İzmir Valiliği'ne isimsiz olarak yapılan ihbarda, "Sayın valim, Karabağlar Vatan Mahallesi 13075 ada 1 parsel Polat Caddesi no: 69 olan metruk binalar belediye web sitesinde var. Tehlikeli yapı encümen kararı vardır. Metruk binalara yıkım yapılmadı. Karabağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü kaçak yapı yapılmasına göz yumuyor. Görevi ihmal ve disiplin suçu işliyor. Kaçak inşaat yapılırken, kaçak elektrik kullanılıyor. Vatandaşın can ve mal güvenliği için ivedi olarak sahada tespit yapılmadı. Gereği arz olunur" denildi.