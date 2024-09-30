‘Şahin gözü’ inceleniyor

Diyarbakır'da, 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın evinin yanı sıra itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerler askeri üs noktadaki "Şahin Gözü" kamerası tarafından da görüldüğü öğrenildi. Kameralar 20 km'lik alanı kontrol ediyor. Söz konusu kameraların hem küçük kızın evinin bulunduğu alanı, hem de Nevzat Bahtiyar'ın evine giden patika yolun bitimini de görebildiği ifade ediliyor. Daha önce Narin'in kaybolduktan sonra kaydedilen görüntülerin incelendiği ileri sürülürken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un bir süre önce "elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor" dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği ileri sürüldü.Yaklaşık köye 2 kilometre uzaklıkta yer alan kameralar 20 kilometrelik bir alanı kontrol ederek 24 saat boyunca gözetleme yapıyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde kuran kursundan çıktıktan sonra kaybolan Narin Güran cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk koordinesinde 3 savcı tarafından yürütülüyor. Soruşturma kapsamında aralarında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca muhtar Salim Güran'ın da aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Son olarak savcılık tarafından iki amcanın evinde bulunan kamera kayıt cihazları incelenmek üzere TÜBİTAK'a gönderildi. HD kalitesine getirilen kamera görüntüleri büyük bir titizlikle her saniyesi incelemeye alındığı öğrenildi.