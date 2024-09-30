Seçil Erzan’ın dava sayıları artıyor: İki yeni iddianame düzenlendi

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 30'un üzerinde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan davasında müşteki sayısı her geçen gün artamaya devam ediyor.

İKİ YENİ İDDİANAME

Yeni hazırlanan iki iddianamede Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz eşi Merve Yılmaz ve iş insanı Atilla Baltaş yer alıyor. Yılmaz çiftinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede Erzan'a parça parça olmak üzere 1 milyon 795 bin dolar verdikleri, Erzan'a başarılı bir banka müdür ve akrabaları olduğu için güvendiklerini söylediği kaydedildi.

PARAYI MÜDÜR SIFATINA VERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Merve Yılmaz'ın ifadesinin yer aldığı iddianamede, para teslimatı sonrası belge almadığını, oğlunun geleceği için birikim yaptığını ve kar ödemesi altında para almadıklarını söylediği kaydedildi. Tanın Yılmaz ise ifadesinde Erzan'ın kendisini sürekli oyaladığını, ödeme almadığını, parayı Erzan'ın şube müdürü olması nedeniyle verdiklerini yönündeki beyanları iddianamede yer aldı.

AKRABASI OLDUĞU İÇİN ŞİKATEYÇİ OLMADI

Suçlamaları kabul etmeyen Seçil Erzan "Market alışverişlerinden yurt dışı tatillerine kadar benden aldıkları para ile gittiler. Onlardan aldığım parayı fazlasıyla ödedim. Ancak akrabam olması nedeniyle şikayetçi değilim" dediği iddianamede kaydedildi. Hazırlanan iddianame neticesinde Erzan'ın "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istendi.

3 MİLYON DOLARLIK KAYIP

Diğer hazırlanan yeni iddianamede çantasına koyduğu takip cihazı sayesinde olayları ortaya çıkaran, ilk şikayeti yaptığı iddia edilen iş insanı Atilla Baltaş'ın müşteki olarak yer aldı. İddianamede, Erzan'ın Baltaş'dan gizli fon bahanesiyle 3 milyon dolar para aldığı ve sahte belge verdiği kaydedildi.

ERZAN: BENİ MAĞDUR ETMİŞTİR

Bu iddialara karşılık Erzan, kendisine verilen paralardan fazla ödeme yaptığını, fon adı altında para almadığını belirterek "Fon adı altında ikna ettiğim insanlara para ödemek zorundaydım. Beni mağdur etmiştir. Ayrıca son günlerde zorla benden bankada bana baskı kurarak evrak yazmamı istedi. Ona verdiğim belgelerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Şırnak'a beni kaçırmak için uçak bileti almıştı, daha doğrusu zorla bana uçak bileti aldırmıştır. O sırada müştekilerden para da toplamıştım. O paralar ile beni yurt dışına kaçırmak istemişti" şeklinde konuşarak suçlamaları reddetti.

"BENİM SAF VE TEMİZ SEVGİMİ KULLANDIN"

Ayrıca iddianamede Erzan ile Baltaş'ın yazışmalarına da yer verildi. Baltaş, Erzan'a "Dün bile ne şartlarda getirip sana parayı veriyorum. Bunca insana ben bunları sana nasıl inanarak yaptım ya? Benim saf ve temiz sevgimi kullandın ya yazıklar olsun. Sevdiğim için tüm insanlardan aldım sana verdim. Beni aptal yerine sokuyorsun, yurt dışı falan diyorsun, düne kadar buradaydı senin bankadaydım işlemler bugün başka yerde diyorsun" dediği kaydedildi.

4 AYRI DAVA GÖRÜLECEK

Erzan'ın bu yeni iddianame kapsamında "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamalarından 13 yıla kadar hapsi istendi. Ana davanın haricinde düzenlenen 4 iddianamede 4 Ekim Cuma günü görülecek. Davaların ana dava ile birleştirilmesi bekleniyor.