TBMM yeni yasama yılına başlıyor... Meclis’in gündemi yoğun

TBMM iki aylık aranın ardından 1 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile yeni yasama yılına başlayacak. TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa ve İçtüzük olacak. Anayasa gereği TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama döneminin açılış konuşmasını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek bir yıla ilişkin önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşmasının en önemli bölümlerinden biri yeni anayasa olacak. Erdoğan'ın "yeni, sivil, katılımcı ve darbenin izlerini taşımayan yeni bir anayasa" için Meclis'te tüm partilere çağrı yapması bekleniyor. Erdoğan, dış politika, ekonomi, bölgesel gelişmeler ile ilgili de önemli mesajlar verecek. Meclis'in yeni yasama yılı nedeniyle verilecek resepsiyonun da devletin zirvesini bir araya getirmesi bekleniyor.TBMM yeni yasama yılına hızlı ve yoğun gündemle başlayacak. İlk gündem maddesi ise yarım kalan öğretmenlik yasa teklifi olacak. AK Parti, yargı paketi, ruhsatsız silahlar, Uzay ve Siber Güvenlik Başkanlığı yasa teklifleri ile yapay zeka araştırma komisyonu kurulması önerilerini gündeme getirmeye hazırlanıyor.2025 Yılı Bütçe Teklifi 17 Ekim'de TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Böylece bütçe maratonu başlayacak. Bütçe önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, daha sonra da Genel Kurul'da görüşülecek.AK Parti TBMM'nin açılması ile birlikte yeni bir ekonomi paketini gündeme getirmeyi planlıyordu. Ancak bu bir süre beklemeye alındı. AK Parti kurmayları, "Meclis tatile girmeden önce bir vergi ve ekonomi paketi çıkardık. Bunun sonuçlarını, yansımalarını görelim. Ona göre yeni adımlar atacağız" dediler.