TBMM’de yeni yasama yılı yarın başlıyor: En önemli gündem maddesi yeni anayasa ve içtüzük!

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMASINDA ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Anayasa gereği TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama döneminin açılış konuşmasını yapacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek bir yıla ilişkin önemli mesajlar verecek. Erdoğan'ın konuşmasının en önemli bölümlerinden biri yeni anayasa olacak. Erdoğan'ın "yeni, sivil, katılımcı ve darbenin izlerini taşımayan yeni bir anayasa" için Meclis'te tüm partilere çağrı yapması bekleniyor. Erdoğan, dış politika, ekonomi, bölgesel gelişmeler ile ilgili de önemli mesajlar verecek. Meclis'in yeni yasama yılı nedeniyle verilecek resepsiyonun da devletin zirvesini bir araya getirmesi bekleniyor.