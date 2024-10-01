Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aHaber’de: İsrail savaşı giderek bölgeye yayıyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç aHaber canlı yayınındaönemli açıklamalarda bulunuyor...

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde...

"İSRAİL'İN SOYKIRIMI TESCİLLENDİ"

Artık İsrail'e devlet demek zor. Maalesef savaşı giderek bölgeye yayıyor. İsrail'in soykırımı tescillendi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ: SORUŞTURMA GİZLİ!

İfadeler alınıyor, otopsi raporları tekrar inceleniyor. Bu kapsamda DNA tespitleri ve kriminal inceleme sonuçları var araçlardan eşyalardan elde edilen bulgular var. Sonradan tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntüleri ses ve görüntü bakımından Tübitak'ta inceleniyor. Adli tıp ve ifade tutanakları ile etkin bir soruşturma yapılıyor. Katillerin bulunmasıyla ilgili başsavcılığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Tabii soruşturma gizli. Narin'in katillerine mutlaka ulaşılacak. Elde edilen bulgular ve ifadeler tüm bunlar bir süreç gerektiriyor. Bu süreç tamamlandığında ve iddianame hazırlandığında kamuoyu da bilgilendirilmiş olacak. Sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Soruşturma sürecinin sonuna geldik.

MÜNEVVET KARABULUT CİNAYETİ

Uzun süredir tartışıldı Cem Garipoğlu'nun intiharından sonra. Mağdur aile bunu gündemde tuttu tereddütlerin giderilmesi sonucu Garipoğlu Ailesi de dilekçe verdi. Bu kapsamda savcılığımız kabrin açılıp DNA incelemesinin yapılmasına karar verdi.