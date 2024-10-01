Amasya’da polıse ateş açan şahıs tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Mahzen Mahallesinde evinin penceresinden dışarıdaki polis ekiplerine pompalı tüfekle ateş eden şahıs operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Saçmaların hedefi olan 1 Polis memuru ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre Merzifon'a bağlı Mahzen Mahallesinde yaşayan H.Ç, evinin penceresinden dışarı rastgele ateş etmeye başladı.

Paniğe kapılan çevredekiler, durumu Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, hemen olay yerine sevk edildi. Pencereden ateş eden, H.Ç, polis ekiplerine de ateş açınca bir polis yaralandı. Operasyon düzenleyerek içeri giren polis ekipleri, pencereden ateş eden H.Ç,'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bir polisin yaralanmasına neden olan H.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.