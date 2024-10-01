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Giriş Tarihi: 1.10.2024 23:00

Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

AA
Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

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Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
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