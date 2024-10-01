Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."
Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 1, 2024
Peygamberlerin vârisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. pic.twitter.com/xodtwS9hwR