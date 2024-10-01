Başkan Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutladı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."