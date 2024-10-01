İzmir Balıkçılık Çalışma Grubu 34. Toplantısı, İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Tolga Dinçer, balık ölümleri ve çevre kirliliği ile ilgili sunumunda, İzmir Körfezinde, denizin karaya doğru yaklaşık 80 kilometre girdiğini ve iç körfeze doğru sığlaştığını belirtti. İç körfezde su sirkülasyonunun kısıtlı olması ve suyun sıcak mevsimlerde daha fazla ısınmasının, kirliliğin etkisinde olan iç körfez ekosistemini daha da kırılgan hale getirdiğini belirten Dinçer, "2000'de Büyük Kanal Projesinin devreye sokulması ile körfez ekosistemi çok ciddi bir düzelme sürecine girdi.Dinçer, sorunun çözümü için körfeze kirli su deşarjlarının mutlaka önüne geçilmesi, arıtma tesislerinin kapasitesinin artırılması, ayrıca "Sirkülasyon Kanalı Projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Toplantıyı yöneten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin Çakan ise "İzmir Körfezi 1979'dan beri balık avcılığına kapalı olmasına rağmen, Körfez'de yaşanan toplu balık ölümleri balıkçılık sektörünü ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. İzmir'de gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri açık deniz avcılığına dayandığından, bu durum tüketici sağlığı açısından bir tehlike unsuru oluşturmuyor" dedi.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümlerine sessiz kalınmamasını isteyerek, körfezde adeta biyolojik soykırım yaşandığını söyledi. Biyolojik bir soykırıma varan aşırı kirliliğe sessiz kalan tüm çevreleri göreve çağıran İnan "Körfezi kurtarmaya davet ediyorum" dedi. Eyyüp Kadir İnan, İzmir'de son 25 yılda ciddi bir istismar siyaseti yürütüldüğünü, her türlü düşük ve beceriksiz profillerin belli ideolojik makyajlarla örtüldüğünü belirterek, "Bu konforlu çarkı sürdürmenize izin vermeyeceğiz" dedi.