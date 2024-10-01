CHP’li Başkanın hazine arazisine uyuşturucu ektiği ortaya çıktı

Bilecik'te hazine arazisine uyuşturucu ekildiği ihbarını alan Jandarma ekipleri söz konusu araziye baskın düzenledi. Uyuşturucuyu eken ve baskın sırasında da arazide sulama yapan şahsın, CHP Bayırköy Belde Başkanı Osman Kaygısız, olduğu anlaşıldı. Babasının arazisinde de uyuşturucu bulundu. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Bayırköy Beldesinde hazine arazisinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen. Jandarma ekipleri arazide ekili halde 3 kök kenevirlerle uğraşan ve bakımını yapan şahsı gözaltına Ekipler şahsın CHP Bayırköy Belde Başkanı Osman Kaygısız, olduğunu belirledi.

BABASINA AİT ARAZİDE DE UYUŞTURUCU BULUNDU

Diğer yandan CHP'li Osman Kaygısız'ın, Bayırköy Belde Belediye Başkan Yardımcısı olan babasına ait arazide de kurutulmaya bırakılmış bir miktar kenevir ele geçirildi. Osman Kaygısız'ın üzerinde yapılan aramada ise 35 gram esrar, 2 gram kenevir tohumu, 1 gram metamfetamin çıkarken, 1 adet uyuşturucu içme aparatı olarak kullanılan ve payp diye tabir edilen malzemelere de el konuldu.