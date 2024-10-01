DEM Partili belediyede işçi kıyımı sürüyor: 52 kişi daha işten atıldı

DEM Partili Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde yapılan işçi kıyımı hem işçileri hem ailelerini mağdur etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar 300'e yakın emekçiyi hiç bir gerekçe sunmadan işten atarak bunların yerine 800'den fazla kendi yandaşını aldığını belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, bir süre önce "Söz verdiklerimizi işe alıyoruz " açıklamasını yapan DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük'e atıfta bulunarak bu kıyımın artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını kaydetti.

"DEVLETE AÇIKÇA MEYDAN OKUYORLAR"

DEM Partili belediyelerin eşi benzeri görülmemiş bir kadrolaşmaya giderek binlerce insanı mağdur ettiğini ifade eden Kahraman, "Sadece işten çıkarılan işçiler değil, aileleri de mağdur ediliyor. Son derece bilinçli ve organize bir kıyım yapılıyor. Bunlarda merhamet, vicdan zaten kalmamış ama bunlara da "dur " demek lazım. Devlete açıkça meydan okuyorlar. Devlet ve ilgili kurumlar, makamlar gereğini yapmalı. Aksi takdirde bu zulmün önü alınamaz. Kış öncesinde bu kadar insanı mağdur etmemin tek anlamı siz bizden değilsiniz o halde yaşama hakkınız yok demektir. Haksız şekilde işten çıkarılanlar sadece bizim sendikamızın üyeleri değil. Dem Partili belediyelerin işçilere büyük baskı yaparak üye yaptığı ve herkesin bildiği sendikalar var. Onlar da maalesef kendi üyelerine sahip çıkmıyor. Diyarbakır'da bu zulme karşı başlattığımız eylem 3 ayı geride bıraktı. Sonuna kadar işçilere sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.