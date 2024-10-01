Depremden sonra Malatya’daki tüm okullar yenilendi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kasım ayı ortasında depremde zarar gören tüm okulların yenilenmiş olacağını bildirdi. Vali Yavuz, Hatunsuyu Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan 24 derslikli Hollandalı Gurbetçiler Anadolu Lisesinin açılışındaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca olağanüstü koşullarda hep bir araya gelmeyi başaran, bütün zorluklara rağmen yaralarını hep beraber sarabilen bir yapısıyla dikkati çektiğini söyledi. Türkiye'nin büyük bir medeniyet olduğunu dile getiren Yavuz, "Büyük bir millet ve büyük bir medeniyetin temsilcisiyiz.Umudumuz var çünkü yapacak gücümüz var. Bir araya geldiğimizde yenemeyeceğimiz bir sorun veya engel yok. Nitekim depremin üzerinden geçen 19 aya rağmen binalarımız hızla yükseliyor. Kasım ortası itibarıyla depremde zarar gören tüm okullarımızı yenilemiş olacağız. Bu bile tek başına bizim bu alanda gösterdiğimiz dayanışmayı, çalışmayı ve gayreti ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı. AA