Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Lübnan'daki Türkler için tahliye planı hazır
Giriş Tarihi: 1.10.2024 17:34 Son Güncelleme: 1.10.2024 17:38

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Lübnan'daki Türkler için tahliye planı hazır

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türklerin tahliyesine ilişkin yapılan açıklamada, "Lübnan’daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Lübnan’daki Türkler için tahliye planı hazır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde

"Lübnan'daki güvenlik durumunun daha da kötüye gitmesi ihtimali bulunmaktadır.

Bu çerçevede, Lübnan'daki vatandaşlarımızla alakalı planlamalar ilgili kurumlarımızla eş güdüm halinde yapılmış ve vatandaşlarımızın deniz veya hava yoluyla tahliye edilmesi için alternatif planlar hazırlanmıştır.

Süreci yürütmek üzere "Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi" tesis edilmiştir. Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerinden müteşekkil bir heyet halen sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Olası tahliyeye dahil edilmek amacıyla kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları, 24 saat görev yapan Konsolosluk Çağrı Merkezimiz (+90 312 292 29 29) aracılığıyla toplanmaktadır.

Lübnan'da bulunan vatandaşlarımızın, muhtemel tahliye kararına ilişkin olarak Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin duyurularını yakından takip etmeleri önem arz etmektedir.

Diğer ülke vatandaşlarının ülkemiz üzerinden tahliyesine ilişkin esaslar da belirlenmiş olup, şu ana kadar destek talep etmiş olan 20'ye yakın ülkeyle beraber gerekli hazırlıklar sürdürülmektedir."

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Son dakika! Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Lübnan'daki Türkler için tahliye planı hazır
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