Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı:
Giriş Tarihi: 1.10.2024 15:36

Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızanın vazgeçilmez birer parçası olan yaşlıları hürmetle anarak, tüm yaşlı bireylere sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

AA
Emine Erdoğan’dan Dünya Yaşlılar Günü mesajı:

Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Geçmişin tecrübeleriyle bize sabrın, sevginin ve yaşam mücadelesinin en derin anlamını öğretirler. Gönüllerinde taşıdıkları hayat hikayesiyle, toplumsal hafızamızın vazgeçilmez birer parçası olan değerli büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."

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Emine Erdoğan'dan "Dünya Yaşlılar Günü" mesajı:
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