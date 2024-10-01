SON DAKİKA! MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"BAŞKA TÜRKİYE YOK!"

Başka Türkiye yoktur, bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetçe kıyılarımıza çarptığı bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece Camii'lerimizde, düğün alaylarında, cenaze merasimlerinde değil hayatın her alanında güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

Yeni dünya düzeni adyıla formüle edilen küresel sömürgecilik yalnızca Türk-İslam alemine değil, beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Zalimler insanlık vicdanını doğrudan hedef almışlardır.