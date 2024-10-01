Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 1.10.2024 10:41 Son Güncelleme: 1.10.2024 10:54

SON DAKİKA! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

SON DAKİKA! MHP lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli Meclis'teki grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"BAŞKA TÜRKİYE YOK!"

Başka Türkiye yoktur, bölgesel ve küresel tehdit dalgalarının şiddetçe kıyılarımıza çarptığı bugünkü zaman diliminde Türk milletinin her ferdi birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece Camii'lerimizde, düğün alaylarında, cenaze merasimlerinde değil hayatın her alanında güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

Yeni dünya düzeni adyıla formüle edilen küresel sömürgecilik yalnızca Türk-İslam alemine değil, beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Zalimler insanlık vicdanını doğrudan hedef almışlardır.

AHaber CANLI YAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA