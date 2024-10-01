Toplanmayan çöpler konteynerlerden taştı

CHP'li belediyelerin çöp skandallarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Bunun son örneklerini ise CHP'li Beyoğlu Belediyesi ve Beylikdüzü Belediyesi oluşturdu. Daha önce toplanmayan çöplerle defalarca gündeme gelen CHP'li belediyeler iki ilçede vatandaşları yine pis sokaklarla baş başa bıraktı. Her iki ilçede de günlerdir toplanmayan çöpler konteynerlerden sokaklara taştı. Sokakları kaplayan çöp ve molozlar trafiğe engel olacak seviyeye gelmesine rağmen toplanmadı. Kötü koku ve görüntülerden şikayetçi olan vatandaşlar tepkilerini çöplerin olduğu alanları çekip sosyal medyadan paylaşarak gösterdi.Konteynerlerden taşsa da toplanmayan ve artık yığın haline dönüşen çöpler hem çevreye hem de insan sağlığını tehdit etmeye başladı. Çöplerin yanı sıra binaların önlerine bırakılan atıl durumdaki eşyalar ve molozların da temizlenmemesi ayrıca çevre kirliliğine yol açıyor. İlçe ve büyükşehir belediyesine şikayetlerini bildiren vatandaşlar sonuç alamayınca çeşitli çözüm yolları arıyor. CHP'li belediyelerin çöpleri toplamaması nedeniyle vatandaşlar şikayetlerini sosyal medya aracığıyla yayınlamaya başladı. CHP'li belediyeler şikayetlere rağmen toplamadığı çöpleri sosyal medyada paylaşılmasının ardından topluyor. Belediyelere yapılan başvuruları dikkate almak yerine görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası çöplerin toplanmaya başlanması CHP'deki sosyal medya belediyeciliğini bir kez daha gözler önüne serdi.