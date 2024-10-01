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Giriş Tarihi: 1.10.2024 14:10

Van'da kaybolan kızın arama çalışmaları devam ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş için Van Gölü'nde, havadan ve karadan arama çalışmalar devam ediyor.

NAZLI TİMUR
Van’da kaybolan kızın arama çalışmaları devam ediyor

Van'da cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Bölgede Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri genç kızın bulunması için seferber oldu.

Polis Arama Kurtarma (PAK) bağlı ekipler ise sazlık alanlar, dere yatakları,metruk binalarda arama çalışmasını sürdürüyor.

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Van'da kaybolan kızın arama çalışmaları devam ediyor
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