Haberler Gündem Haberleri A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de…Enkazdan dumanlar yükselmeye devam ediyor
Giriş Tarihi: 2.10.2024 15:34 Son Güncelleme: 2.10.2024 15:48

A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de…Enkazdan dumanlar yükselmeye devam ediyor

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi. A Haber ekiplerinden Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, İsrail’in katliam uçakları tarafından hedef alınan Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen Dahiye’de yaşananları ekrana getirdi. Saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi

Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı. Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.

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İsrail'in vurduğu Hizbullah'ın kalesi Lübnan Dahiye'deki son durum kamerada

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk, Şuveyfat Amrusiye ve Hades Beyrut mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulunmuştu.

Binaların "Hizbullah tesislerine yakın olduklarını" ifade eden Adraee, binalardan en az 500 metre uzak durulması çağrısını yapmıştı. Adraee, İsrail ordusunun haritalarda işaretlenen söz konusu binalara kısa sürede saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

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İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.

İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.

Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

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A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de…Enkazdan dumanlar yükselmeye devam ediyor
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