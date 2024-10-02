A Haber Hizbullah’ın kalesi Dahiye’de…Enkazdan dumanlar yükselmeye devam ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesindeki birçok mahalleye 12 hava saldırısı düzenledi
Hava saldırılarında Dahiye'nin Hreyk, Eş-Şeyyah, Hades Beyrut, Şuveyfat, El-Amrusiye, Er-Ruveys ve El-Camus mahalleleri hedef alındı. Hava saldırıları güçlü patlamalara neden olurken, saldırılarda hedef alınan yerlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ve meydana gelen hasara ilişkin henüz bilgi alınamadı.
A Haber ekibi Hizbullah'ın kalesi Dahiye'deki yıkımı görüntüledi
İsrail'in vurduğu Hizbullah'ın kalesi Lübnan Dahiye'deki son durum kamerada
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye'nin Hreyk, Şuveyfat Amrusiye ve Hades Beyrut mahallelerinin sakinlerine "Hizbullah tesislerine yakın oldukları" gerekçesiyle bazı binaları boşaltmaları çağrısında bulunmuştu.
KATİL İSRAİL'DEN DAHİYE'Yİ BOŞALTIN ÇAĞRISI
İşgalci İsrail ordusu, Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki bazı mahallelerde ikamet edenlerin bulundukları yerleri boşaltmalarını istedi.
İsrail Ordu Sözücüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, El-Leyleki, Haret Hireyk ve Burc el-Baracine mahallelerinde oturanların Hizbullah'a ait yapılara yakın olduklarını iddia etti.
Haritaların kullanıldığı paylaşımda, İsrail ordusunun haritada bulunan binalar ve yakınlarında oturanların bulundukları yeri boşaltmaları ve oradan en az 500 metre uzaklaşmalarını isteyen Adraee, "ailelerinizin selameti için söz konusu yerlerdeki binaları boşaltmanız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.