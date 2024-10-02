AB, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan kurallara uyum konusunda bilgi istedi

Avrupa Birliği (AB), YouTube, Snapchat ve TikTok platformlarından, tavsiye sistemlerinin tasarımı ve işleyişi hakkında detaylı bilgi talep etti. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, YouTube, Snapchat ve TikTok'tan resmen bilgi talep edildiğini açıkladı.