Ahtisaari Barış Vakfı temsilcileriyle görüştü

EmineErdoğan, CMI Martti Ahtisaari Barış Vakfı CEO'su Janne Taalas ve Kıdemli Yöneticisi Saana Keskitalo ile görüştü. Devlet Konukevi'nde gerçekleşen kabulde Emine Erdoğan vakfın faaliyetleri, Filistin konusunda yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vakıf Finlandiya'nın eski Cumhurbaşkanı, Nobel Barış Ödülü sahibi Martti Ahtisaari tarafından 25 yıl önce kuruldu. Emine Erdoğan, "Görüşmemizde bilhassa Filistin'de kadınların barışa aktif katılımı için gösterilen çabaları öğrenmekten memnuniyet duydum" dedi.Emine Erdoğan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajında "Her yaş, farklı bir mevsimdir. Yaşlılarımız, hayatın en olgun ve en bilge mevsiminin temsilcileridir. Büyüklerimizi hürmetle anıyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı