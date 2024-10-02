Haberler Gündem Haberleri Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz
Giriş Tarihi: 2.10.2024 23:10 Son Güncelleme: 2.10.2024 23:25

Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz

İşgal devleti İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği Lübnan'dan tarihi görüntüler. Beyrut'ta yaşayan Mardinli Mehmet Güneş, İsrail saldırılarının başladığı günden beri Lübnan'dan canlı yayın yapan A Haber ekranlarında "Korkuyor musunuz?" sorusuna "Korkmuyoruz. Biz Türk'üz" cevabı verdi. Güneş, o sırada eliyle bozkurt işareti yapmayı da ihmal etmedi. İşte o anlar...

Beyrut’ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz

Katil İsrail'in Filistin'in ardından kan dökmek için seçtiği bir başka nokta olan Lübnan'da A Haber anbean gelişmeleri takip ediyor. A Haber yayınları sırasında ise ekranlara kimi zaman insanlık dramları kimi zaman ise şaşırtan anlar yansıyor.

LÜBNAN'DA YAŞAYAN MARDİNLİDEN TARİHİ SÖZLER!

Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'tan yaptığı canlı yayın sırasında Lübnan'da yaşayan bir Mardinliye mikrofon uzattı. Mardinli Mehmet Güneş, canlı yayında tarihi ifadeler kullandı.

"KORKU YOK! BİZ TÜRK'ÜZ"

Güneş, Ata Gündüz Kurşun'un "Korku var mı sizde, hayat nasıl gidiyor?" sorusuna "Bir korku yok. Biz Türk'üz" diyerek cevap verdi.

Güneş'in bu sırada eliyle Bozkurt işareti yapması da dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyrut'ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk'üz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA