Beyrut’ta yaşayan Mardinli A Haber canlı yayınında böyle seslendi: Korkmuyoruz! Biz Türk’üz

Katil İsrail'in Filistin'in ardından kan dökmek için seçtiği bir başka nokta olan Lübnan'da A Haber anbean gelişmeleri takip ediyor. A Haber yayınları sırasında ise ekranlara kimi zaman insanlık dramları kimi zaman ise şaşırtan anlar yansıyor.

LÜBNAN'DA YAŞAYAN MARDİNLİDEN TARİHİ SÖZLER!

Ata Gündüz Kurşun, Beyrut'tan yaptığı canlı yayın sırasında Lübnan'da yaşayan bir Mardinliye mikrofon uzattı. Mardinli Mehmet Güneş, canlı yayında tarihi ifadeler kullandı.

"KORKU YOK! BİZ TÜRK'ÜZ"

Güneş, Ata Gündüz Kurşun'un "Korku var mı sizde, hayat nasıl gidiyor?" sorusuna "Bir korku yok. Biz Türk'üz" diyerek cevap verdi.

Güneş'in bu sırada eliyle Bozkurt işareti yapması da dikkat çekti.