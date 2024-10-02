CHP’li başkan kapıları halka kapattı

CHP'li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, başkanlık makamının kapılarını halka kapattı. Belediye binasında bulunan asansörlerde başkanlık katına çıkış yasaklandı. Belediye binasındaki asansörlerde devreye alınan yeni uygulamaya göre, 4 katlı binadaki asansörlerde belediye başkanının makam odasının bulunduğu 3. kata çıkış için kart okutulması gerektiği görüldü.Asansörle başkanlık katına çıkmak isteyen vatandaşlar karşılaştıkları uygulamaya tepki gösterdi. Devreye alınan uygulama halkçılık ilkesi üzerinden siyaset yapan CHP yönetiminin halkçılık anlayışının sözde kaldığını gösterdi. Uygulamaya şahit olan vatandaşlar, sosyal medyadan yayınladığı videolar ile CHP'li belediye yönetimine tepki gösterdi.