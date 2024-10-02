Erdoğan’dan dünyaya mesaj: Filistin Devleti’ni tanıyın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in hakka, hukuka aykırı işgal ve ilhak arayışına karşı durmanın tüm devletlerin ve uluslararası kuruluşların asli görevi olduğunu belirten Erdoğan, "Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması çağrımı tekrarlıyorum. Lübnan halkının ve hükümetinin de bu süreçte yanında olmamız gerekiyor. Güvenlik Konseyi başta olmak üzere barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devleti'nin tanınması daha büyük önem ifade ediyor. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin Devleti'ni tanımıştır. Hâlâ bunu yapmayan ülkelere de tanıma çağrımızı tekrarlıyoruz" dedi. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda Türkiye ile mutabık kaldıklarını belirten Stubb da bölgede acil ateşkes çağrısında bulunduklarını ve iki devletli bir çözümü desteklediklerini söyledi.