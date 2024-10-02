Hayalleri gerçeğe dönüştüren festivalin unutulmazları

Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan Samsun Atakum Gençlik Merkezi Tanyeli Roket Takımı, 2020'de elde ettiği, "Roket Alçak İrtifa" şampiyonluğunun ardından 2021'de de "Roket Orta İrtifa" kategorisinde TEKNOFEST 2021'de yine Türkiye birincisi olmuştu. 297 takım arasından birinciliğe yükselen Tanyeli Roket Takımı'na en yüksek ödül olan 60 bin TL, Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından verilmişti. Tanyeli Roket Takımı Akademik Danışmanı ve OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Kurnaz, ödül töreninde yaptığı açıklamada, iki senedir başarılarının devam ettiğini ifade etmişti. Murat Gül'ün kaptan olduğu Tanyeli Roket Takımı, Ömer Kurt ve Ömer Faruk Arslan, Nursena Sevinç, Tayfun Çobanoğlu ve Recep Karaeer'den oluşuyor.İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 2021 yılındaki TEKNOFEST'e 55 proje takımı, 5'i özel başarı olmak üzere toplam 21 ödülle en çok ödül alan üniversite olarak festivale damga vurdu. İşte İTÜ'nün damga vuran şampiyonlukları:● İTÜ'nün TÜBİTAK Uluslararası İHA Sabit Kanat Kategorisi-(İkincilik)-ATA TAKIMI● TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması-( İkincilik)-İTÜNOM İHA TAKIMI● TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması-(Üçüncülük)-İTÜ Albatros Takımı● TÜRKSAT Model Uydu-(İkincilik)-İTÜ Apis Takımı● Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması- (Üçüncülük ve Mansiyon)-İTÜ Güneş Arabası Ekibi● Sürü İHA Yarışması- (Birincilik)-ZeroWing Takımı● Savaşan İHA Yarışması-(Üçüncülük)-İTÜ- NOM İHA TAKIMI● Roket Yarışması Yüksek İrtifa Kategorisi- (İkincilik)-Vefa Havacılık● Roket Yarışması Yüksek İrtifa Bilimsel Faydalı Yük Ödülü-Vefa Havacılık● TÜBİTAK Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması-( Birincilik) Vefa Havacılık● İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Kategorisi- (İkincilik)-Vefa Havacılık● Biyoteknoloji İnovasyon Proje Kategorisi- (Birincilik)-İTÜ Soft Sensors Lab-TexRobots Team● İletişim Teknolojileri Yarışması-(Üçüncülük) İTÜ Soft Sensors Lab-SofTex Team● Çevre ve Enerji Teknolojileri En İyi Sunum- (Birincilik, Üçüncülük ve En İyi Sunum)-ITU BEES R&D TEAM● Çevre ve Enerji Teknolojileri-(İkincilik)-ProLiS● İnsanlık Yararına Teknolojiler Engelli Dostu Kategorisinde En İyi Sunum-(Üçüncülük ve En İyi Sunum)-Münhasır Takımı● İnsansız Sualtı Kategorisi-(En Özgün Tasarım)-İTÜ AUV Takımı● Robotaksi-Hazır Araç Kategorisi-(En Yüksek Puan)-İTÜ Racing Takımı2021'e Burdur'dan katılan yedinci sınıf öğrencisi Muhammet Nabi Yıldız, "Ne Eksem" isimli yazılım programı projesi, TEKNOFEST İnsanlık Yararına Teknoloji Sosyal İnovasyon alanında İlkokul-Ortaokul kategorisinde birinci olmuştu. Yıldız'ın hazırladığı proje, bir mobil uygulama olarak tasarlandı. Flutter yazılım dili ile geliştirilen uygulamada, çiftçilerin ve hobi olarak bitki yetiştirmek isteyenlerin arazilerine uygun bitki çeşitleri ve dikmek istedikleri bitkilerin, arazisinde yaşayıp yaşayamayacağı hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmişti.TEKNOFEST tarihinde yer alan en unutulmaz anların başında gelen, ilk kez yurtdışında gerçekleştirilen TEKNOFEST Azerbaycan tüm dünyanın dikkatini çekmişti. TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında ilk kez düzenlenen Pilotsuz Uçuş Aparatları (PUA) Yarışması'nda üniversite öğrencileri tasarladıkları İHA'larla hünerlerini sergilemişti. Uçan araba olarak adlandırılan Cezeri de festival kapsamında yerini almıştı. Görsel bir şölene dönüşen yarışmalara 104'ü Türkiye'den olmak üzere toplam 156 takım başvuruda bulundu. Yarışmada 10 Azerbaycan ve 4 Türkiye takımını oluşturan, kardeş iki ülkenin gençleri tasarladıkları İHA'larla Azerbaycan semalarında yarışmanın heyecanını yaşattı.Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gürkan Yüksek'in danışmanlığında yürütülen Elektrik- Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan üniversite takımı, "YİĞİDO" TEKNOFEST'te düzenlenen, "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmasıİleri Kategori" aşamasında geliştirdikleri otonom yük taşıma robotu "Tradens" ile birinciliği elde etti. "Tradens" isimli robot kendisine tanımlanacak görevleri tamamen otonom şekilde gerçekleştirmek üzere geliştirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yüksek, "Tradens, karşısına çıkacak engelleri algılayıp, algıladığı anda uyarı sesi çıkararak 15 saniye bekleyen robotun yük taşıma kapasitesi 250 kilogram olarak planlandı. Robotun konum durumuna ulaşmak için 'lidar sensör' ve konum hesabında lidar sensörün yanı sıra bluetooth ve wifi teknolojileri kullanıldı. Bu projeyi geliştirmemizde, yaptığımız tüm çalışmalarda bizlerden desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" demişti.