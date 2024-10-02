İlklerin festivali… Çanakkale Zaferi’ni yaşayacaklar

Havacılık, uzay ve teknoloji meraklılarını Adana Havalimanı'nda buluşturacak olan TEKNOFEST, birçok ilkleri de katılımcılara yaşatacak. TEKNOFEST'te, katılımcıların "Çanakkale ruhu"nu yaşayabilmesi için ilk kez "Zaferin İzinde: Çanakkale Dijital Deneyim Alanı" oluşturuldu. Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçik'in aylarca kaldığı ve işgalcilerin saldırılarına göğüs gerdiği siper, dijital haritalama tekniği ve dekor desteğiyle çadırın içinde canlandırılıyor. Simülasyona katılanlar, düşman donanmasının ağır bombardımanı ve yaylım ateşi ile alçak uçuş yapan savaş uçaklarının gürültüsünü hem görsel hem de ses tasarımıyla deneyimleyebilecek. Siperdeki aşamayı başarıyla geçen katılımcılar, kendilerini bugünün teknolojisiyle kurgulanan "Tam Bağımsız Türkiye" alanında bulacak. İşte festivale katılacaklar için mini bir rehber…Adana'da başlayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın TEKNOFEST'te Şampiyonlar Ligi'nde yarışarak birinciliğe çıkan genç yeteneklere ödüllerini vermesi bekleniyor.TEKNOFEST'te tarihin izlerini keşfedebilirsiniz. Ziyaretçiler, Çanakkale Dijital Deneyim Alanı'nda destansı Çanakkale Zaferi'nin kahramanlık dolu hikayelerine tanıklık edebilecek ve tarihe dokunacak.TEKNOFEST'teki Zaman Tüneli'nde, festivalin geçmişinden geleceğine uzanan teknoloji serüvenine tanık olabilirsiniz. Bilim ve yeniliklerle dolu bu yolculukta, geleceğin kapılarını aralayabilirsiniz.TEKNOFEST'te Güneş Gözlemi etkinliği, katılımcılara özel ekipmanlarla Güneş'i güvenli bir şekilde gözlemleme imkanı sunuyor. Astronomlar eşliğinde gerçekleşen bu etkinlik, Güneş'in özelliklerini keşfetmek için eşsiz bir fırsat sağlıyor.Köklerden Geleceğe TEKNOFEST Dijital Evren etkinliği, herkesi teknolojinin büyüleyici dünyasına davet ediyor. Katılımcılar, bir teknoloji tünelinden geçerek yenilikçi fikirler ve etkileyici projelerle dolu bir evrende kendilerini bulacaklar.Uçma tutkusuyla tasarlanmış ve üretilmiş birbirinden ilginç uçaklar Hava Araçları Sergisi'nde olacak. Milli gururumuz uçaklarımız ve dünyadan efsane uçakları TEKNOFEST'te ziyaret edebilirsiniz.TEKNOFEST'te öğrenciler ilk uçuş deneyimlerini yaşayabilecek.Gökyüzü sevdalısı 7'den 70'e herkes TEKNOFEST'te buluşuyor! Milli Teknoloji Hamlesi'ne imza atacak çocuklar, Pedallı Uçuş Etkinliği ile ilk uçuş deneyimlerini yaşayacak.İnsan vücudundan uzayın derinliklerine kadar bir kubbenin altında eşsiz bir seyahate katılabilirsiniz.TEKNOFEST'te, en yeni teknolojilerle donatılmış 'Hareketli Kara Araçları' sergisiyle geleceğin kara taşıtlarını keşfedebilirsiniz. İnovasyon ve mühendisliğin buluştuğu etkinlikte, etkileyici araçlarla tanışma fırsatını kaçırmayın."Sahne Senin Çocuk" etkinliği ile çocuklar, hem katılımcılara hem de ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatırken, tüm dünyaya yeteneklerini sergileme fırsatı buluyorlar. Bu etkinlik, çocukların hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini özgürce ifade edebildikleri bir platform sunuyor.En ileri teknolojiler, en son sistemler, en yeni tasarımlarıyla birbirinden ilginç araçları yakından görmek için de Kara Araçları Sergisi'ne gidebilirsiniz.Sanal Gerçeklik Tüneli ile TEKNOFEST'e katılanlar Türkiye ve dünyaya uzaydan bakabilecek. Sanal gerçeklik gözlüğü ile uzayda gezebilecek.TEKNOFEST'te çocuklar Uzay Temalı Şişme Çocuk Parkı'nda doyasıya eğlenmenin tadını çıkaracak.