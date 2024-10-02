Sanat adı altında çirkin propaganda CHP’li belediyeden LGBT skandalı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Sinema Günleri' adı altında gerçekleştirdiği etkinlikte LGBT propagandası yapıldı. Aralarında çocuk izleyicilerin de olduğu 'Uçsuz Bucaksız' adı altında yapılan sinema etkinliğinde transseksüelizm temalı filmin yansıtıldığı görüntüler büyükşehir belediyesinin kurumsal hesaplarından da paylaşıldı.Kız çocukların öpüştüğü sahnelerin de yer aldığı gösterimin ardından film, Bursa büyükşehir belediyesinin kurumsal hesaplarından "Toplumun öğrettiği ve/veya dayattığı kimliklerin ötesinde bir film..." ifadeleriyle servis edildi.Bir başka skandal da yine CHP'li Nilüfer ilçe belediyesinde yaşandı. Belediye LGBT için özel merkez kurdu. 'Eşitlik Birimi' adı altında kurulan merkezle ilgili belediyenin sitesinden yapılan açıklamada, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye'de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır" gibi skandal ifadeler yer aldı.Çok sayıda vatandaş, sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da sosyal medya üzerinden söz konusu etkinliği sert ifadelerle eleştirdi. Saral paylaşımında, "Osmanlı medeniyetinin izlerini taşıyan, evliyalar şehri Bursa'mızın düştüğü bu zillet yönetim yüzünden şahit olduğumuz bu manzaralar kabul edilebilir gibi değil. Sinema Günleri adı altında, LGBT propagandası yapan ve bunu meşrulaştırarak hoş gören, bu sapkın düşünceyi destekleyen aymazları şiddetle kınıyorum. Bu hastalıklı zihniyete toplumumuzun hiçbir alanında geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.MHP Grup Sözcüsü İsmail Şenol, meclis toplantısında söz alarak kamuoyunda tepki çeken 'LGBT' temalı etkinlik hakkında sert eleştirilerde bulundu. SABAH