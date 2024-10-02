Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açılış töreninde konuştu: Dünyanın geleceğini Türkiye’den inşaa edeceğiz!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2024"ün açılış töreninde konuştu. Selçuk Bayraktar, "Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. Hep birlikte dünyanın geleceğini Türkiye'den inşaa edeceğiz." dedi.

Selçuk Bayraktar açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "TEKNOFEST sadece festival değil, TEKNOFEST değişimidir, umuttur. 7. yılda gururla yeniden bir araya geldik. 2018'den bu yana farklı şehirlerde teknoloji yarışmaları düzenledik. Dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2018'den bu yana yarışmalarımıza başvuru sayısı 4 milyonu buldu. 10 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık." dedi.