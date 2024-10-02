Siyonist İsrail’e terör örgütü PKK’dan destek! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak!

Siyonist İsrail devleti Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. Bölgede savaşın fitilini ateşleyen ve 7 Ekim'den bu yana Filistin'de soykırım yapan İsrail, son olarak Lübnan'a saldırdı. Karadan işgale başlayan İsrail'in bu hamlesi bir kez daha Siyonizmin vaat edilmiş topraklar planını hatırlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN: İŞGAL HEMEN YANI BAŞIMIZDA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 1 Ekim'de yapılan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekerek, "Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı. İşgalin hemen Türkiye'nin yanı başında olduğunu belirten Başkan Erdoğan'ın "Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" sözleri yankı uyandırdı.
ABD ve Avrupa'dan güç alan Siyonist İsrail'e destek verenler arasında terör örgütü PKK da vardı. PKK elebaşı Duran Kalkan, Siyonist İsrail'in Arz-ı Mev'ud yani vaat edilmiş topraklar sözcülüğüne soyunup skandal açıklamalara imza attı. Açıklamalarıyla İsrail'e destek veren terör örgütü sözde liderlerinden Duran Kalkan "Dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir" ifadelerini kullandı. Küstah açıklamalarına devam eden Duran Kalkan şu ifadeleri kullandı:
15-20 yıl 1990'lı 2000'li yıllarda Basra Körfezi'ni ele geçirmek için bu savaşı sürdürdüler. 2010'dan bu yana da Doğu Akdeniz'i ele geçirmek için sürdürüyorlar. İlan etmişler; Hindistan'dan Körfez'den İsrail'den Kıbrıs'tan Yunanistan'a enerji yolu açmak istiyorlar. ABD'nin planı bu NATO bunda uzlaşmış durumda. Bu saldırılar enerji yolunu temizleme saldırısı oluyor. Lübnan'da engel ortadan kalkmış durumda daha fazla uzatılamaz nasıl sonuçlanır bilemiyoruz. Suriye engel oluşturacak mı? Bunlardan ders çıkartırsa engel olmayabilir.
"DANANIN KUYRUĞU KIBRIS'TA KOPACAK, SAVAŞIN MERKEZİ TÜRKİYE"
Tabii ki dananın kuyruğu Kıbrıs'ta kopacak. Bu savaşın merkezi Türkiye'dir. İçinde yer aldığı sisteme en karşı konumda olan, sistemle en çok çelişen 3. dünya savaşının bir tarafı olan Türkiye'dir. Sıra Kıbrıs'a gelecek Türkiye sınırına gelecek ve savaş Türkiye'de yoğunlaşacak.
TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN KÜSTAH AÇIKLAMA
Ne yapacak TC devleti; Ya tümüyle uşak olacak, teslim olacak, uydu haline gelecek, her şeyini kaybedecek yada kafa tutmaya kalkarsa parçalayacaklar. Bugünkü küresel sistem içinde TC devletine yer yoktur.
BM'DE HARİTA İLE İLAN ETTİ
İsrail Başbakanı Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında kullandığı haritada İran, Irak, Suriye ve Yemen siyah renkle göstermiş ve bu ülkeleri "Lanetli" olarak adlandırdı. Sol elindeki Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru'nu gösteren yeşil renkteki haritada ise Mısır, Sudan, Suudi Arabistan ve Hindistan "kutsanmış" olduğunu vurguladı.
Gazze Kasabı konuşmasında "Bayanlar ve baylar, İsrail bu yedi cepheli savaşta İran'a karşı kendini savunurken, kutsanmış ve lanetli olanı ayıran çizgiler daha net olamazdı. Bu geçen yıl burada sunduğum harita. İsrail ve Arap ortaklarının Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir kara köprüsü oluşturduğunu gösteriyor. Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında, bu köprü üzerinden demiryolu hatları, enerji boru hatları ve fiber optik kablolar döşeyeceğiz ve bu 2 milyar insanın iyiliğine hizmet edecek" demişti.