Siyonist İsrail’e terör örgütü PKK’dan destek! Elebaşı Duran Kalkan’dan Arz-ı Mev’ud sözcülüğü: Savaşın merkezi Türkiye olacak!

Siyonist İsrail devleti Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı. Bölgede savaşın fitilini ateşleyen ve 7 Ekim'den bu yana Filistin'de soykırım yapan İsrail, son olarak Lübnan'a saldırdı. Karadan işgale başlayan İsrail'in bu hamlesi bir kez daha Siyonizmin vaat edilmiş topraklar planını hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN: İŞGAL HEMEN YANI BAŞIMIZDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise 1 Ekim'de yapılan TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışında konuşan Arz-ı Mev'ud tehlikesine dikkat çekerek, "Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum, bizim vatan topraklarımız olacaktır" ifadelerini kullandı. İşgalin hemen Türkiye'nin yanı başında olduğunu belirten Başkan Erdoğan'ın "Antakya ile Gazze arası, Ankara ile Aydın arası kadardır. Yani işgal, terör, saldırganlık hemen yanı başımızdadır" sözleri yankı uyandırdı.