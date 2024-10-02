Siyonizmin nihai hedefi arz-ı mevud

Siyonist İsrail rejiminin başındaki Binyamin Netanyahu, katliamlarını BM kürsüsünden 'arz-ı mevud' yani 'vaat edilmiş topraklar' haritasıyla savundu. Başkan Erdoğan'ın da dün 'İsrail gözünü Türkiye'ye de dikecek' diye işaret ettiği 'arz-ı mevud', siyonistlerin İsrailoğullarına vaat edilmiş bölge olarak gösterilen Musevilik'teki dini referansları çarptırarak idealize ettiği 'Büyük İsrail' projesi.Türkiye'nin güneydoğusunda 11 ili ve Kıbrıs'ı da içine alan bu sinsi plan 1948'deki Filistin işgalinden bu yana katliamlara sözde haklı gerekçe olarak sunuluyor.