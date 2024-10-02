Son dakika: Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, annesi Saniye Ateş, kardeşleri ve yakınları katıldı. Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı sanıklara son sözleri için söz hakkı verdi.



Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi tutuklu sanık Eray Özyağcı, Ateş'i yaralamak için geldiğini öne sürerek, "Tasarlayarak kasten kimseyi öldürmedim. Yaralamak için geldim. Sinan Ateş'i ayaklarından vuruyorum ve yüzüstü düşüyor. Sonra arkadaşları gelince panik olup ateş etmeye devam ettim. Spontane bir şeklilde gelişti. Keşke böyle olmasaydı. Selman'ın beni vuracağını düşündüğüm için karşılık verdim. Benim silah açım zaten bellidir. Bana uygun görülen her türlü cezayı hakediyorum. Ama algı operasyonlarına yönelik cezalandırılmak istemiyorum. Keşke ölmeseydi. Öldü zaten başımıza bir sürü iş geldi" dedi.

'ALACAK VERECEK MESELESİ DİYE GELDİM'



Vedat Balkaya, Ankara'ya geliş amacının alacak verecek meselesi olduğunu iddia ederek, "Ben bir insanın öleceğini bilsem Ankara'ya gelmedzdim. Ben alacak verecek meselesi diye geldim çok farklı bir olay gereçekleşti. Ben istemeden de olsa olaya yardım etmiş oldum. Sizden gelen cezaya boynum kıldan ince beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Suat Kurt ise olaya karıştığı kadarıyla cezalandırılmak istediğini söyleyerek tahliyesini talep etti.

'OLAY ŞAHSİ MESELEM'



Azmettirici olarak yargılanan Doğukan Çep, kimseden emir almadığını, olayın şahsi meselesi olduğunu söyledi. Tolgahan Demirbaş "Olay olup bittikten sonra olayla hiçbir ilişkisi olmayan bir camia hedef gösterilmiştir. Bu kirli masayı temiz bir bezle silmenizi rica ediyorum. Somut delileri baz alarak kararı vermenizi istiyorum. Bir ülkücü olarak Türk mahkemelerine güveniyorum. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Kendisinin Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında bir dahli olmadığını kaydeden Zekeriya Asarkaya, "Beni bu olayın içindeymişimm gibi göstermek istiyorlar. Ben motoru kameraların önüne evimin önüne çektirdim zarar gelmesin diye. Bu olaydan sonra düşmanlarım oldu. Ben esnaflık yapacağım. Çok mağdur durumdayım. Ben Sinan Ateş'in katili değilim. Bu algının temizlenmesini istiyorum. Hakan haricinde kimseyi tanımıyorum. Eğer aksi takdirde tek bir kanıt varsa vereceğiniz her türlü cezaya razıyım. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu. Aşkın Merty Gelenbey, "Ben kimseye Ankara'ya gelsin birini vursun diye yardım etmedim. Olayla hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



ATEŞ AİLESİNE SALDIRI



Avukat beyanlarının ardından Mahkeme Başkanı kararını açıklamak üzere müzakere için ara verdi. Duruşmaya verilen arada, Mertcan Kılıç duruşma salonu dışında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu. Kılıç, göz altına alınırken, saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a, sağlık ekipleri müdahale etti.



Olayın ardından Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş fenalaştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sağlık ekiplerinin yanına gelerek, Selma Ateş Kazanç ve Saniye Ateş'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ayşe Ateş,"Sinan Ateş'i öldürdünüz, bizi de mi öldüreceksiniz?" dedi. Selma Ateş ise saldırıya uğrayacaklarını bildiklerini söyledi. Ateş, saldırıdan sorumlu tuttuğu kişilerin isimlerini avukatına verdiğini, bu kişiler hakkında soruşturma başlatılmasını istediğini ifade etti.

5 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET



Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tetikçi Eray Özyağcı, motosiklet sürücüsü Vedat Balkaya ve keşif yapan Suat Kurt'a 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Selman Bozkurt'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verdi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'a 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.