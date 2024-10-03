Adli tıbba son teknoloji bina

Ankara'nın Keçiören ilçesi Şevkat Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni ile Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın inşaatına başlandı. Yeni bina, Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Morg İhtisas Daire Başkanlığı, Kimya İhtisas Daire Başkanlığı, Biyoloji İhtisas Daire Başkanlığı, Trafik İhtisas Daire Başkanlığı ve Fizik İhtisas Daire Başkanlığı olmak üzere 6 birimden oluşacak. İnşaat alanı 43 bin 695 metrekare olarak tasarlanan bina, 4 katlı olacak ve 147'si kapalı, 379 araçlık otoparka sahip olacak.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temeli atılan hizmet binasının 17 Kasım 2023 tarihinde sözleşmesinin yapıldığını ve 1 Aralık 2023 tarihinde yer tesliminin sağlandığını belirterek, "İnşallah iki yıl içerisinde tamamlanıp hizmete açılacak. 43 bin 695 metrekare kapalı alana sahip binamız, Adli Tıp Şube Müdürlüğü ile Kimya, Biyoloji, Trafik, Fizik ve Bilişim İhtisas dairelerine ev sahipliği yapacak. Bodrum, zemin ve artı 4 kattan oluşacak ve 379 kapasiteli otoparka da sahip olacak. Ankara Adli Tıp binamızda, teknolojinin tüm imkânları tam donanımlı şekilde kullanılacak. Bu bina, yargılamanın kalitesini artıracak ve bilirkişilik noktasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında büyük bir görev üstlenecek. Sadece Ankara'ya değil, çevre illere de hizmet verecek olan Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binamızın temelinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.