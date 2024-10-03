Ateş ailesine saldıran şüpheli tutuklandı

Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görülen Sinan Ateş davasında Mahkeme Başkanı kararını açıklamak üzere müzakere için ara verdi. Mert Can Kılıç kafeterya bulunan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu. Saldırıda hafif yaralanan Selma Ateş Kazanç'a sağlık ekipleri müdahalede ederken, Kılıç polis ekipleri tarafından göz altına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mert Can Kılıç'ın ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kadına karşı basit yaralama' suçundan tutuklandı.