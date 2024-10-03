Baba ve anne Garipoğlu Adli Tıp Kurumu’nda: Kan ve ağız içi sürüntü alındı

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Garipoğlu'na ait olduğu ileri sürülen tüm kemik parçaları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözler DNA testinin sonucuna çevrildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun kimliğinin belli olması için baba Nida Garipoğlu ve anne Makbule Garipoğlu'ndan DNA testi için örnek alınması için emniyete yazı yazdı. Yazıda, anne ve baba Garipoğlu'nun ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği vermesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kolluk eşliğinde götürülmesini talimat verdi.

BİRLİKTE GİTMEK İSTEMEDİLER

Emniyet, anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Anne ve baba Garipoğlu'nun birlikte gitmek istemedikleri için ayrı ayrı olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü iddia edildi. Her iki isimden de ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği alındı. Alınan bu örnekler Cem Garipoğlu'nun DNA'sıyla karşılaştırılacak.