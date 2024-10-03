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Giriş Tarihi: 3.10.2024 17:55

Baba ve anne Garipoğlu Adli Tıp Kurumu’nda: Kan ve ağız içi sürüntü alındı

Münevver Karabulut’u öldüren ve 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu’nun mezarı bugün DNA eşleşmesi için açıldı. Mezarından alınan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve baba Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu’na örnek vermek üzere götürülmesi için talimat yazısı yazdı. Adli Tıp Kurumu’na birlikte gitmek istemedikleri iddia edilen anne ve baba Garipoğlu ayrı ayrı kolluk güçleri tarafından alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Her iki isimden de burada ağızlarından sürüntü örneği ve kan örneğinin alındığı öğrenildi. Alınan örneklerin Garipoğlu’yla eşleştirilmesi ve Garipoğlu’nun ölüp ölmediğiyle ilgili soru işaretlerinin giderilmesi bekleniyor.

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Baba ve anne Garipoğlu Adli Tıp Kurumu’nda: Kan ve ağız içi sürüntü alındı

İstanbul'da 17 yaşındaki Münevver Karabulut'u katledip cezaevinde intihar ettiği söylenen Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açıldı. Garipoğlu'na ait olduğu ileri sürülen tüm kemik parçaları tabuta konularak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gözler DNA testinin sonucuna çevrildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun kimliğinin belli olması için baba Nida Garipoğlu ve anne Makbule Garipoğlu'ndan DNA testi için örnek alınması için emniyete yazı yazdı. Yazıda, anne ve baba Garipoğlu'nun ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği vermesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kolluk eşliğinde götürülmesini talimat verdi.

BİRLİKTE GİTMEK İSTEMEDİLER

Emniyet, anne ve baba Garipoğlu'nun adreslerine giderek her iki ismi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürdü. Anne ve baba Garipoğlu'nun birlikte gitmek istemedikleri için ayrı ayrı olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü iddia edildi. Her iki isimden de ağızdan sürüntü örneği ve kan örneği alındı. Alınan bu örnekler Cem Garipoğlu'nun DNA'sıyla karşılaştırılacak.

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Baba ve anne Garipoğlu Adli Tıp Kurumu’nda: Kan ve ağız içi sürüntü alındı
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