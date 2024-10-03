Başkan Erdoğan Türk Devletleri İş Birliği Günü’nü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü kutladı.

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel sınamalarla mücadelemizde en önemli gücümüz olan Türk Devletleri Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü tebrik ediyorum. Uluslararası sistemin yeni sinerji merkezi olan teşkilatımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz" dedi. Erdoğan'ın paylaşımındaki görselde, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci üye devletler Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrakları da yer aldı.