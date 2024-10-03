CHP’de normalleşme sancısı

2 aylık aranın ardından yeniden mesaiye başlayan TBMM'nin ilk gününe CHP'deki kriz damga vurdu. Grup Başkanvekili Murat Emir aracılığıyla milletvekillerine mesaj gönderen genel merkez, Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girdiği anda herkesin eksiksiz olarak orada bulunmasını ve ayağa kalkmasını istedi. Genel merkezin bu talimatını CHP'li vekillerin neredeyse yarısı umursamadı. Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve parti içinde 'muhalif' olarak görülen 50'yi aşkın vekilin, tüm uyarılara rağmen o esnada salonda bulunmadığı ortaya çıktı. Okan Konuralp, Engin Altay ve Uğur Bayraktutan gibi isimler ise salonda olmalarına rağmen yine talimatı çiğneyerek ayağa kalkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona giriş yaptığı esnada CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın parti grubuna bakarak kimlerin ayağa kalkıp kalkmadığını incelediği görüldü. CHP'deki bu büyük bölünme, genel merkez kanadında rahatsızlık yarattı. Genel merkezin iradesi dışında salona gelmeyenler ile salonda olup ayağa kalkmayanların yazılı ya da sözlü uyarılacakları bildirildi.