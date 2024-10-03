Firari FETÖ’cü eski hâkim yakalandı

FETÖ'nün yargıdaki kumpas mimarlarından olan ve 8 yıldır aranan hâkim Mustafa Karatay, MİT'in çalışmalarıyla Ankara'da yakalandı. FETÖ'nün yargıdaki kilit operasyon elemanlarından biri olan hâkim Mustafa Karatay, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraç edildikten sonra hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dava açılmıştı. Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 8 yıldır aranan ihraç hâkim Karatay'ın evinde yapılan aramada örgüt üst yönetimi ile iletişim için kullandığı dizüstü bilgisayar, tablet, telefon ve diğer dijital malzemelere el konuldu. Firari hâkimin Signal uygulaması üzerinden halen örgüt ile iletişim kurduğu belirlendi.